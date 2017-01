Koalition auf der Kippe: Krisentreffen im Kanzleramt

Diese Geschichte wird laufend aktualisiert.

Um 11.30 Uhr findet heute im Bundeskanzleramt in Wien ein brisantes Treffen statt. Da kommt eine hochrangige "Sechser-Runde" zusammen. Neben Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sind auch die beiden Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP) sowie SPÖ-Klubchef Andreas Schieder und ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling dabei. Nach den Auseinandersetzungen in den vergangenen Tagen, die am Dienstag einen Höhepunkt erreicht haben, kann man durchaus von einem Krisentreffen sprechen.

Kanzler Kern hat der ÖVP am Dienstag, wie berichtet, ein Ultimatum gestellt. Bis Freitag müsste man sich in der Koalition auf ein überarbeitetes Regierungsprogramm bzw. zumindest auf ein paar wesentliche Änderungen einigen, ansonsten habe diese Koalition keine Zukunft.

Eine Nervenprobe

Die Stimmung ist also äußerst angespannt, ob die Regierung aber tatsächlich platzt, lässt sich derzeit freilich nicht abschätzen. Faktum ist, dass die Vorzeichen keine guten sind, aber keiner der beiden Koalitionäre vorerst eine Neuwahl vom Zaun brechen will. Die Verhandlungen werden daher jedenfalls eine enorme Nervenprobe für Rot und Schwarz. Angesetzt war die Zusammenkunft der „Sechser-Runde“ bis in den Nachmittag. Dass es heute schon zum Bruch kommt, wurde im Vorfeld sowohl auf SPÖ- als auch auf ÖVP-Seite eher ausgeschlossen.

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat Mittwochfrüh im Ö1-Morgenjournal erneut versucht, die brisante Situation herunterzuspielen. Das Bild der völlig zerrissenen Koalition sei von der Öffentlichkeit mitgeformt worden. Wenn Kern von einem Ultimatum spreche, sei das „vollkommen übertrieben“. Man solle nun „konkrete Schritte setzen".

Kanzler Kern konterte Mittwochvormittag bei einem Besuch in einer Schule in Wien-Simmering: "Mein Ziel ist es, Projekte umzusetzen, die einen Unterschied machen." Er wolle "echte Fortschritte" erzielen und von "diesem konservativen strukturbewahrenden Politikdenken wegkommen", sagte der SPÖ-Chef und erklärte, dass er mit Vizekanzler Mitterlehner eine "sehr vertrauensvolle Arbeitsbeziehung, die wir versuchen werden zu gemeinsamen Erfolgen zu bringen".

Was das Ultiumatum bedeutet, beantwortete Kern so: "Sie werden von mir nicht hören, wann es reicht." Er habe ein 150 Seiten langes Arbeitsprogramm vorgelegt und eine Reihe von Projekten, die man auch kurzfristig umsetzen könne. Man müsse nur den gemeinsamen Erfolg wollen.

"Das ist nicht mein Stil"

Zum Vorwurf der Inszenierung sagte der Kanzler: "Wenn wir die Inszenierungen weglassen, wie jene gestern beim Ministerrat, bin ich mir sicher, dass wir auch etwas erreichen werden. Was nicht funktioniert ist, wenn wir uns gegenseitig beschuldigen, beleidigen und uns Unhöfliches ausrichten. Das ist nicht mein Stil, aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass nicht alle in der Regierung nach diesen Regeln spielen." Er sei aber "nicht bereit, jede Form des Umgangstons zu akzeptieren".

Kern spielte damit auf die Kritik von Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) an, die ihm vorgeworfen hatte, Inszenierung vor Sacharbeit zu stellen.