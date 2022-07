Knautschzonen der Koalition

Koalitionsfreier Raum Migrationspolitik

Kaum vorbereitet war man in Österreich auf den Ausbruch des Krieges in der Ukraine und damit auf derzeit rund 72.000 nach Österreich Geflüchtete. Die Bundesregierung muss nun ein Modell finden, um Menschen aus der Ukraine z. B. ins Familienlastenausgleichsgesetz (Familienbeihilfe) zu integrieren. Grund: Ukrainerinnen und Ukrainer haben in der EU den sogenannten Vertriebenenstatus. Im Gegensatz zu Asylwerbern müssen sie keine Asylanträge stellen, um Sozialleistungen zu erhalten oder arbeiten zu dürfen. Familienbeihilfe bekommen sie derzeit aber noch nicht. Über die Modalitäten sind sich die Koalitionspartner noch nicht einig. Gleiches gilt für die Zuverdienstgrenze.

Allgemein birgt die Haltung in Migrationsfragen enormen Zündstoff, da die Getreideknappheit rund um den Globus zu Hunger und damit zu Fluchtbewegungen führen wird. ÖVP und Grüne sind beim Umgang mit Flüchtlingen aber diametraler Ansicht. Nicht umsonst hat man im Regierungsübereinkommen genau hierfür einen koalitionsfreien Raum geschaffen. Die Regierungspartner können also in Migrationsfragen unterschiedlich abstimmen.

Unterschiedliche Wege zu Klimazielen

Eine Krise, von der man 2019 zumindest schon wusste, dass man sie nicht umgehen wird können, ist die Klimakrise.

Im Regierungsprogramm hat man hier viele Maßnahmen verankert, die die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler ambitioniert umsetzt. Einzig: Das Koalitionspapier bietet einigen Interpretationsspielraum, etwa beim „Wie“ zum Erreichen der Klimaziele. Und ÖVP und Grüne interpretieren leidenschaftlich unterschiedlich.

Nur ein Beispiel: diverse Stopps von Straßenbauprojekten (z. B. Lobautunnel), die Gewessler nicht im Widerspruch zum Bundesstraßengesetz sieht, die Wirtschaftskammer allerdings sehr wohl. WKO und Klimaministerium, sind – nicht nur in diesen Belangen – auf Konfrontationskurs und werden es wohl bleiben.