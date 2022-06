Wie kaputt ist die türkis-grüne Koalition?

Asyl-und Fremdenpolitik



Erst war da der Streit um die Staatsbürgerschaft, dann kam über Pfingsten die Sachslehner-Meldung: Die Asyl-, Zuwanderungs- und Einbürgerungsthematik ist eines der emotionalsten Themen zwischen ÖVP und Grünen.

Scheitern wird die Koalition daran trotz allem nicht. Warum? Was die Debatte um Erleichterungen im Staatsbürgerschaftsrecht angeht, nimmt die ÖVP die Grünen in Schutz: Erstens stehe das nicht im Regierungsprogramm und zweitens sei das ein Thema, das der Bundespräsident losgetreten habe. „Und hier“, so ein Nehammer-Vertrauter, „gibt’s für die ÖVP null Verhandlungsspielraum.“

Das Streit-Thema Asylzahlen sieht man im Vertrauten-Kreis von Grünen-Chef Werner Kogler wiederum so: Sachslehners These sei inhaltlich problematisch und rhetorisch daneben. Wichtig sei aber, was faktisch gelinge. Und hier zeige sich, dass Österreich Flüchtlingen erstens nach wie vor mit aller Kraft helfe und zweitens das Tempo bei Asylentscheidungen im Sinne aller steige.