Klubklausur der SPÖ Wien: Nach Eklat Rückkehr ins Doskozil-Land

Unter Häupl-Nachfolger Michael Ludwig kehrte die Klausur 2019 ins Burgenland zurück. Statt in Rust trafen sich die Genossen aber in Frauenkirchen, ehe die Tagung pandemiebedingt 2021 und 2022 wieder nach Wien wanderte.

Relevant ist die Tagung aber auch als SPÖ-internes Stimmungsbarometer – und dies über die Grenzen der Wiener Landespartei hinaus, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: Von 1984 bis 2015 fand die Tagung noch in Rust statt. Bürgermeister Michael Häupl verlegte sie im Jahr darauf nach Wien. Eine Rolle hat dabei wohl die parteiintern heftig umstrittene Koalition mit der FPÖ gespielt, die Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl 2015 geschlossen hatte.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation und der Corona-Pandemie war in den vergangenen Jahren kein Platz für Projekte in dieser Größenordnung. Auch für die diesjährige Klausur ist nicht damit zu rechnen. Ihr Thema lautet: „Arbeit. Wandel. Zukunft“. Dazu soll die deutsche Trendforscherin Birgit Gebhardt ein Referat halten.

Der Partyschreck

Nur kurz währte im Vorjahr die Freude über das erneute Comeback im Burgenland. Die Tagung wurde überschattet durch die Eskalation des Kampfs um die Führung der Bundespartei, die wie ein Gewitter über die versammelten Genossen hereinbrach: Am Vormittag hatte die von Ludwig unterstützte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die Partei noch zur Einigkeit aufgerufen, wenige Stunden später – und wohl nicht ganz zufällig – kündigte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil via Brief an die Parteispitze an, dass er gegen sie kandidieren werde.