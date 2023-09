Klimaforscher warnt: "Raumschiff Erde wird aus dem sicheren Bereich getrieben"

Die Frage sei nun, wie man die Temperatur zurück in den sicheren Bereich bringen kann, der laut Einschätzung Schellnhubers bei rund einem Grad Erwärmung liegt. Das Ziel sei dabei, die Überschreitung so gering und so kurz wie möglich zu halten. Dazu seien Maßnahmen notwendig, die nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv wirken. Es gehe also darum, Emissionen nicht nur zu verhindern, sondern bereits ausgestoßene Treibhausgase der Atmosphäre wieder zu entziehen.

"Photosynthese in unseren Dienst stellen"

Schellnhuber will dazu "die Photosynthese in unseren Dienst stellen". Gemeint ist damit ein Fokus auf Aufforstung einerseits und die Nutzung der Biomasse als Bausubstanz andererseits. Ziel sei dabei die "Demineralisierung der Wirtschaft". 2020 habe die Menge der von Menschen produzierten Masse, also etwa Beton, Asphalt oder Metalle, erstmals jene der Biomasse übertroffen. Würde man diese Entwicklung umkehren, und die mineralische Masse nach und nach durch organische ersetzen, dann würde die Biosphäre mittels Photosynthese von selbst CO2 aus der Atmosphäre ziehen, erklärte der Klimaexperte.

