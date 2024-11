Klimabonus: In diesen Bundesländern profitiert man am meisten

Für den zuletzt wieder diskutierten Klimabonus nimmt das zuständige Ministerium heuer voraussichtlich 1,96 Milliarden Euro in die Hand.

Die angegebene Summe ist vorläufig, betont das Ministerium auf Anfrage der APA, da "die Anspruchsberechtigten für die zweite Auszahlungswelle noch nicht abschließend feststehen". Demnach werde erst am Jahresende, nach Abschluss der Auszahlungen, die tatsächliche Summe sowie die Anzahl der Personen feststehen.

Burgenland und Kärnten profitieren am stärksten

Betrachtet man die Pro-Kopf-Beträge, profitieren allerdings das Burgenland (253 Euro) und Kärnten (240 Euro) am meisten vom Klimabonus - und wären demnach die größten Verlierer bei einer möglichen Abschaffung.

Eng beisammen dahinter liegen Oberösterreich (232 Euro), Niederösterreich und die Steiermark (jeweils 231 Euro). Danach folgen Tirol mit 229 und Salzburg mit 225. Am wenigsten Geld pro Kopf bekommen die Bundesländer, deren Verkehrsanbindung am besten ist: in Vorarlberg sind es 195 Euro und Wien nur 150 Euro.