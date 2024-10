Es handelt sich um eine Klimaschutz-Maßnahme. Der Klimabonus ist eine jährliche Auszahlung an alle, die in Österreich leben. Er soll die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas an die Bevölkerung rückverteilen. Je weniger CO2 im Alltag verbraucht wird, desto mehr Geld bleibt den Bürgern im Börserl übrig, klimafreundliches Verhalten soll damit also belohnt werden.

Jährlich werden knapp zwei Milliarden Euro in Form des Klimabonus an die Bevölkerung ausbezahlt. Angesichts knapper Staatskassen könnte der Klimabonus abgeschafft werden

Was spricht für eine Abschaffung?

Dem Staat blühen Minderausgaben von zwei Milliarden.

Fiskalratschef Christoph Badelt, als auch das IHS und das Wifo sprachen sich für das Aussetzen des Klimabonus aus.

Kaum jemand weiß, wofür man den Klimabonus ausbezahlt bekommt. Somit fehlt die lenkende Wirkung einer „Belohnung“ für klimafreundliches, -armes Verhalten.

Was spricht gegen eine Abschaffung des Klimabonus?

Der Bonus gleicht die Belastungen durch den -Preis aus und macht die Klimapolitik sozial verträglicher.

Das System aus -Preis und Klimabonus erhöht die Gesamtsteuerquote nicht.

Vor allem die ländliche Bevölkerung hat vom erhöhten Klimabonus deutlich profitiert.

Wie stehen die Parteien zum Ende des Klimabonus?

Wahlsieger FPÖ will Klimabonus als auch den CO2-Preis abschaffen. Die ÖVP wäre nicht begeistert, eine von ihr beschlossene Maßnahme gleich wieder abzuschaffen. Für die SPÖ hätte das Aus des Klimabonus Nachteile für die Geringverdiener. Die Neos sehen als „einfachste Sparmaßnahme“ einfach die Regionalisierung (es gibt vier Stufen) herauszunehmen und die Auszahlungshöhe an die tatsächlichen Einnahmen des Vorjahres zu binden – eine Ersparnis von 600 Millionen Euro. Und die Grünen wollen am Klimabonus festhalten.

Und was hat das alles mit dem CO2-Emissionshandel auf EU-Ebene zu tun?

CO2-Bepreisung und Klimabonus sind auch eine Vorbereitung auf den beschlossenen Emissionshandel der EU (ETS II), der bereits für die Industrie gilt und ab 2027 auf alle in der EU verkauften fossilen Brenn- und Treibstoffe ausgeweitet wird. Wer also Benzin, Diesel & Co. in der EU verkaufen will, muss dafür „Verschmutzungsrechte" (Emissionszertifikate) kaufen. Die EU definiert 2027 eine Gesamtmenge dieser fossilen Energieträger, die ab 2028 um jährlich 5,4 Prozent weniger wird. Damit werden die fossilen Energieträger also jedes Jahr garantiert teurer werden.

Was macht die EU mit Einnahmen aus dem ETS-II?

Vorgesehen ist, dass die Hälfte im EU-Budget für Klimaschutz wie dem EU-Klima-Sozialfonds, der Innovationsförderung oder dem Modernisierungsfonds bleiben und die andere Hälfte den EU-Staaten zurückgeben wird, die es nur für Klimaschutz einsetzen dürfen.