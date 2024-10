Der Klimabonus? Kann weg

Zuvorderst dürfte Gewesslers „Brandmauer“ gegen neue Schnellstraßen oder den Lobautunnel fallen. Das Klimaticket könnte zwar aus Popularitätsgründen überleben. Im Sinne des überlasteten Budgets – und ebenso überlasteter Pendlerzüge – sollte es preislich aber künftig zumindest an die Inflation angepasst werden.

Erstens, weil Umweltministerin Leonore Gewessler gegen den Willen der ÖVP dem EU-Renaturierungsgesetz zugestimmt hat. Zweitens hat sich in der ÖVP (zurecht) die Erzählung verfestigt, dass sich die Grünen zu oft durchsetzten. Einige von Gewesslers Prestigeprojekten könnten deshalb bald Geschichte sein – auch bei einer Koalition ÖVP/SPÖ/Neos.

Zuwanderung in Österreichs Fördersystem

Dazu kommen Doppel- und Mehrfachförderungen im Umweltbereich, die sich jeder Logik entziehen. Im Photovoltaik-Bereich gibt es laut Finanzministerium mittlerweile fünf Schienen für Förderungen und Anreize. Auch klimaschädliche Förderungen, an denen die ÖVP treu festhält, müssen weg. Etwa das Dieselprivileg, das die Zuwanderung italienischer Tanktouristen in Österreichs Fördersystem begünstigt.

Oder der Klimabonus. Zur Erinnerung: Türkis-Grün hat 2022 die CO 2 -Bepreisung beschlossen. Um klimaschädliches Verhalten zu bestrafen und, weil 2027 ohnehin ein EU-weites System (ETS2) die Spritpreise verteuert. Warum gleichzeitig alle, auch Besserverdiener, einen Bonus bekommen, der die CO 2 -Steuer konterkariert, verstehen bis heute nur wenige. Der Klimabonus kostet jährlich fast zwei Milliarden Euro – übrigens mehr, als die CO 2 -Bepreisung einbringt.

Wenn WIFO, IHS und Fiskalratspräsident Christoph Badelt also empfehlen, den Klimabonus auszusetzen oder abzuschaffen, sollte die neue Regierung im Sinne der Staatskasse folgendes machen: darauf hören. Zur Entlastung des Mittelstands oder zur Armutsbekämpfung gäbe es genügend andere, treffsicherere Maßnahmen.