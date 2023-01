Klima-Kleber: Vorschlag für Gesetzesänderung aus NÖ am Tisch

Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich diese Woche auf Fahrbahnen in Wien festgeklebt und wichtige Straßen blockiert. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Innenminister Gerhard Karner mit einer Prüfung beauftragt, ob die geltenden Regelungen ausreichen, oder ob es darüber hinaus gehende Verschärfungen braucht.

FPÖ macht im Nationalrat Druck

Die Freiheitlichen fordern weiterhin ein schärferes Vorgehen gegen Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen und machen nun Druck im Nationalrat. Das Thema soll auf die Tagesordnung der für den 19. Jänner anberaumten Sitzung des Justizausschusses gesetzt worden, appellierte FPÖ-Obmann Herbert Kickl in einem Brief an die anderen Fraktionen. Er erwartet sich zudem vor allem Unterstützung aus der ÖVP nach diversen "Lippenbekenntnissen" aus Niederösterreich und Tirol.