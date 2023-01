"Wandelbündnis" - so nennt sich eiin Verein, der laut Informationen der "Welt" auf dem Areal der Filmstudios in Berlin-Tempelhof seinen Sitz hat. Was so harmlos klingt, ist in Deutschland offenbar das Epizentrum der radikalen Klimaaktivisten. Denn laut der deutschen Zeitung stellt das "Wandelbündnis" seit einigen Monaten sogar Arbeitsverträge für die Kleberd er "Letzten Generation" aus.

"Die Welt am Sonntag" konnte laut eigenen Angaben interne Chat-Nachrichten und Unterlagen der „Letzten Generation“ einsehen und hat an Online-Seminaren teilgenommen. Daraus ergäbe sich das Bild einer straff organisierten Bewegung, die beständig neue Unterstützer gewinnt. Es seien Menschen, die teilweise bereit sind, ihren Job aufzugeben, um sich ganz der Arbeit für den Klimaschutz zu widmen.

Auch "Minijobs" möglich

„Wir haben zum Glück dieses Geld zur Verfügung und können Menschen bezahlen, und wir haben die Möglichkeit, die Menschen auch anzustellen“, zitiert die "Welt" einen 21-jährigen Kasseler, der im "Jobcenter der Letzten Generation" arbeiten soll. Die Anstellung funktioniere auch sozialversicherungspflichtig. Denkbar seien Vollzeit, Teilzeit, aber auch als Selbstständige und Minijobber. „Das ermöglichen wir, damit es vielen Menschen möglich ist, da ihre Zeit reinzugeben“, sagt er.