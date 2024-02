Kindesmissbrauch: Nach Strafverschärfung jetzt Fokus auf Prävention

Am Wochenende ist ein neuer mutmaßlicher Fall von Kindesmissbrauch publik geworden: Ein Schauspieler soll Kinderdarsteller und Buben aus einem Chor per Videochat zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Im Jänner gab es in seiner Wohnung eine Hausdurchsuchung, ermittelt wird wegen Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen, Kindesmissbrauchsmaterial und versuchtem sexuellen Missbrauch.