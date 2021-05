Kickl „ist gut im Saft“ und für Spitzenkandidatur bereit

Während die FPÖ-Chefs aus Tirol (Markus Abwerzger) und Salzburg (Marlene Svazek) Kickls mögliche Spitzenkandidatur „prinzipiell sehr gut“ finden, halten sich die übrigen bedeckt.

Sie verweisen darauf, dass eine Neuwahl derzeit nicht zur Diskussion stehe und wollen von Dissonanzen nichts wissen. Vielmehr sei es erfreulich, dass eine Partei mehr als einen Spitzenkandidaten habe. Aus „parteistrategischer Sicht“ hält OGM-Chef Wolfgang Bachmayer „die Doppelführung Hofer und Kickl immer noch für gut gewählt“. Die „Good-Cop/Bad-Cop-Strategie innerhalb der FPÖ“ komme, so Bachmayer, bei den blauen Wählern an.

Vier-Parteien-Regierung für Neos "sehr spekulativ"

Nicht gut kommt Kickls Idee an, statt Neuwahlen eine Vier-Parteien-Regierung – SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos – einzusetzen, um einen „Normalzustand“ in Österreich herzustellen. FPÖ-Chef Norbert Hofer begründet seine Absage an diese Alternative zur Neuwahl damit, dass er „kein Freund einer Regierungszusammenarbeit mit den Grünen ist“. Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist der Vorstoß "sehr spekulativ“. Sie sehe "nicht ein, warum sich ein funktionierendes Parlament auflösen sollte, wenn die ÖVP in der Krise ist“.