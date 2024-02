Kickl wieder nicht am Akademikerball, auch Vilimsky fehlt

In der Hofburg selbst gaben sich die Teilnehmenden zumeist betont gelassen und verurteilten die "gewalttätigen Ausschreitungen" regelmäßig. Während zu WKR-Zeiten noch regelmäßig Uni-Rektoren die Festreden hielten, brachen auch danach neue Zeiten an: So sprach etwa 2018 der einstige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor den versammelten Burschenschaftern und verurteilte dabei sogar Antisemitismus in den eigenen Reihen.

Walter Rosenkranz ist Festredner

Als Festredner tritt zum zweiten Mal FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz am Freitag auf. Kickl bleibt der Veranstaltung seit jeher fern, möglicherweise wird der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer in der Hofburg antanzen. Bezüglich Spekulationen, der Identitäre Martin Sellner könnte ein weiteres Mal kommen, entgegnet der Veranstalter mit dem üblichen Hinweis, jeder dürfe sich eine Karte kaufen.