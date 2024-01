Blaue um Kickl, Kunasek und Vilimsky starten ins Wahljahr 2024

Die Freiheitlichen sind am Samstagvormittag mit dem Neujahrstreffen in der Schwarzlhalle in Premstätten bei Graz ins Superwahljahr 2024 gestartet. Den Auftakt machte der frisch gekürte Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky. Danach war der Spitzenmann für die steirische Landtagswahl im Herbst, Mario Kunasek, an der Reihe. Höhepunkt war der mit Spannung erwartete Auftritt von Bundesobmann Herbert Kickl. Die Schwarzlhalle war mit deutlich über 2.000 Besuchern voll.

Offizieller Beginn war um 10.00 Uhr, dann gab es rund eine dreiviertel Stunde lang musikalisches Stimmungmachen und Einpeitschen von der John Otti Band, inklusive Einüben der Begrüßung von Parteichef Herbert Kickl mit "Herbert, Herbert"-Rufen. Dabei hielten die überwiegend aus den östlichen Bundesländern angereisten Besucher Schilder mit "Neustart", "Kickl. Wer sonst", "Kickl macht's" hoch. Am Parkplatz vor der Halle des Veranstaltungszentrums waren Pkw aus allen Bundesländern sowie Reisebusse vor allem aus Kärnten, dem Burgenland, der Steiermark, Nieder- und Oberösterreich sowie Salzburg zu sehen.

>Mehr zum Thema: 38 Prozent für Kanzler Kickl, sollte FPÖ Wahlsieger sein

Dann gab es den Einmarsch der Spitzenkandidaten: Kickl, schon als "künftiger Volkskanzler" angekündigt, trug eine Österreich-Fahne, begleitet von "Herbert, Herbert"-Sprechchören. Kunasek, der am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz den Landeshauptmann als Ziel angemeldet hatte, hielt ein Steiermark-Banner in Händen. An die Journalisten waren übrigens keine eigenen Presse-ID-Schildchen ausgegeben worden, sondern Buttons mit einem gezeichneten Bild von Kickl und der Aufschrift "Volkskanzler" und einem blauen Punkt.

Der steirische Landesparteisekretär Stefan Hermann sah in seiner kurzen Ansprache bereits die Wahlerfolge 2024 für Kickl und Kunasek: "Beim nächsten Neujahrstreffen werden wir euch als Regierungschefs begrüßen", im Bund und in der Steiermark. Kunasek werde ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler in den Polit-Ruhestand schicken, kündigte Hermann an.

>Mehr zum Thema: FPÖ-Chef über "Käsezettel", "Sauhaufen" und Remigration

Der Vorarlberger FPÖ-Chef Christof Bitschi als nächster Sprecher ortete einen Stimmungswechsel im Ländle. Der ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner sei der beste Wahlhelfer, die Koalition aus ÖVP und Grünen sei am Ende. Man kämpfe in Vorarlberg erstmals in der Geschichte mit um Platz eins.

EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky sprach u. a. davon, die Wende wahr zu machen. Man müsse sich Demokratie und Freiheit zurückholen. Und: Kunasek müsse zum Landeshauptmann gemacht werden, und Herbert Kickl zum Regierungschef. Weitere Forderungen: den "Laden" EU-Parlament zusammenschmelzen, die Zahl der Abgeordneten reduzieren, das FPÖ-Vorhaben "'Festung Europa' realisieren, mit gar keinen Asylwerbern mehr".