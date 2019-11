Kickl: Ausschluss Straches nur eine Frage von Stunden

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl glaubt, dass das Ende von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache bei den Freiheitlichen nur noch eine Frage der Zeit ist. Zuletzt wurde von der Wiener Landespartei, deren Mitglied Strache ist, ein Parteigericht einberufen. Es soll über den Ausschluss Straches entscheiden. Kickl ist sicher, dass dieser demnächst erfolgt: "Ich rede nicht von Wochen oder Tagen sondern von Stunden", meinte er am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast". Das Kapitel Strache gehöre raschestmöglich geschlossen, so Kickl: "Niemand hat Verständnis dafür, dass man herum zögert."