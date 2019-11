Eigene Strache-Liste? FPÖ-Wien will von Abspaltungsgerüchten nichts wissen

Wie das gehen soll? Heinz-Christian Strache steht nach der Wiener Landtagswahl 2015 ein Mandat zu. Er war Spitzenkandidat in den Wahlkreisen Favoriten, Simmering, Floridsdorf und Donaustadt und hat, weil er FP-Bundesparteichef war, auf diese Mandate verzichtet. Verzichtet jetzt ein Mandatar auf seinen Gemeinderatssitz steht Strache dieser rein rechtlich zu.

Spekulationen

Der FPÖ-Gemeinderat Karl Baron kommt aus Wien-Donaustadt und ist einer der wenigen, die sich verhalten bis zurückhaltend über Straches Verbleib äußern. Er führte diese Möglichkeit sogar ins Treffen, lässt aber ausrichten: "Die Frage stellt sich derzeit nicht."

Strache könnte auch theoretisch in den Landtag einziehen und zudem eine eigene Liste gründen. Das ist möglich, wenn sich mindestens drei Mandatare zu Strache bekennen. Davon will die Wiener FPÖ erst inoffiziell, dann offiziell aber nichts wissen. Freitag Mittag heißt es in einer Aussendung " FPÖ Wien ertielt Abspaltungsgerüchten eine klare Absage".

FPÖ-Wien-Chef und Spitzenkandidat für die Wien Wahl 2020 habe in einer schwierigen Phase die Partei übernommen und wurde einstimmig nominiert.