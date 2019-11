FPÖ zieht Schlussstrich unter Strache

Eines ist zu diesem Zeitpunkt jedenfalls fix: Heinz-Christian Strache und die FPÖ lassen sich endgültig scheiden. Im Rosenkrieg hatte sich „der Chef“, wie ihn einige Freiheitliche immer noch nennen, einfach zu „viel geleistet“.

Nach dem vermeintlich offiziellen Rückzug aus der Öffentlichkeit am 1. Oktober, lässt Strache am Wochenende via Facebook seine Fans und Parteikollegen wissen, dass er bei der Wien-Wahl 2020 als FPÖ-Spitzenkandidat antreten wolle. Er fordert eine Abstimmung der Basis, wer als Frontman in die Wahl gehen solle.