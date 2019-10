FPÖ gegen Straches: Kunasek will "Frieden schließen"

Die FPÖ hat bekanntlich erfolgreich verhindert, dass FPÖ-Tierschutzbeauftragte Philippa Strache ein Mandat im Nationalrat erhält. Solange die Spesen-Affäre nicht aufgeklärt sei, wolle die FPÖ das nicht verantworten, meinte etwa der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Philippas Gatte, Heinz-Christian Strache, hat im Internet bereits bekundet, was er davon hält: eher wenig. Der Ex-Vizekanzler und Ex-Parteichef stellte mit einem Posting auf seiner Facebook-Seite sogar einen Rücktritt vom politischen Rücktritt in den Raum. Die Straches sind wütend, so viel ist offensichtlich.