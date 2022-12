Kickl auf Demo in Kindberg: "Lasst euch kein schlechtes Gewissen machen"

Ab Jänner rechnet man mit den ersten Ankommenden – und das empört. Über alle Parteigrenzen hinweg, von der FPÖ bis zur KPÖ, heißt es: Kindberg ist zu klein für dieses Heim. Und nicht einmal Bürgermeister Christian Sander (SPÖ) will so recht glauben, dass hält, was der Innenminister seinem Parteifreund und Landeshauptmann Christopher Drexler versprochen hat, nämlich: Dass maximal 250 Asylwerber in Kindberg Quartier bekommen. Es ist diese Angst und Sorge, die Herbert Kickl bei seiner Rede in Kindberg übernimmt und ausschmückt. An einer Stelle erzählt der Freiheitliche den Kindbergern von einem Ort namens Frankenburg im Hausruckviertel: „Denen hat man auch versprochen, dass nur 100 kommen.“ Aus normalen Betten würden schnell Stockbetten. „Und heute sind es 300 – der Großteil Syrer und Afghanen. Und die fallen alle paar Tage wegen irgendwelcher Kleinigkeiten übereinander her.“

Für Herbert Kickl ist es erwiesen, dass überall dort, wo Asylheime stehen, die Lebensqualität sinkt und sich Menschen nachts nicht vor ihre Haustüren trauen. Und aus diesem und vielen anderen Gründen sei es nachgerade geboten, Widerstand zu leisten und der Regierung die Stirn zu bieten. „Ihr seid nicht ausländerfeindlich oder rechtsradikal. Lasst euch ja kein schlechtes Gewissen einreden“, versichert er den Versammelten. Es sind dieselben, die vorher lauthals „Lügenpresse!“ gerufen haben, als Kickl erzählte, dass ihn Journalisten fragen, ob er mit seinen Reden nicht Ängste schüre. Nein, das tut er selbstverständlich nicht, befindet der Parteichef.