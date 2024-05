Warum die Kennedys gegen den Kandidaten Kennedy Sturm laufen

Der 70 Jahre alte Sohn des ermordeten Ex-Justizministers Bobby Kennedy will am 5. November Amerikas Präsident werden. In Umfragen auf bis zu 15 Prozent taxiert, würde der als junger Mann Heroin-abhängig gewesene Umwelt-Anwalt nach Lesart der meisten Analysten mehr im Biden-Lager als bei Trump Stimmen abgreifen. Sie könnten dem Amtsinhaber am Ende fehlen und so seinen Wieder-Herausforderer Donald Trump ins Weiße Haus tragen.

Die Kennedys wollen das partout verhindern. In Philadelphia warben über ein Dutzend Mitglieder deshalb offensiv für den Amtsinhaber. „Wir wollen glasklar unser Gefühl zum Ausdruck bringen, dass Amerika am besten in die Zukunft geht, wenn es Joe Biden und Kamala Harris für weitere vier Jahre wählt“, sagte Kerry Kennedy, die Schwester von Robert F. Kennedy Jr..

Der Wurm im Gehirn

Kennedy glaubt unterdessen an eine Außenseiterchance. Aber es gibt Rückschläge. Die New York Times berichtete am Mittwoch, dass Kennedy 2010 unter dem Verdacht stand, einen Gehirntumor zu haben. Später diagnostizierten Ärzte, dass ein Parasit eingedrungen war und, so Kennedy in einer eidesstattlichen Erklärung, „einen Teil meines Gehirn gefressen hat und danach starb".

Auf dem Wahlzettel ist er bisher nur in Utah, Iowa und Michigan gesichert. Für New Hampshire, Nevada, Hawaii, North Carolina, Idaho, Iowa und Nebraska seien die teils anspruchsvollen Voraussetzungen (Tausende Unterstützungsunterschriften) so gut wie erfüllt, sagt seine Sprecherin Stefanie Spear. Sie kündigte an: „Im Herbst wird Robert F. Kennedy Jr. in allen 50 Bundesstaaten zur Wahl stehen.“

Das kostet Unmengen an Geld. Für die Wahlkampffinanzierung sorgt neben Großspendern wie der Milliardär Timothy Mellon Kennedys Politik-unerfahrene Co-Pilotin. Nicole Shanahan, die als seine Vizepräsidentschaftskandidatin unter dem Slogan „Die Zukunft beginnt jetzt“ antreten will. Sie war mit Google-Mitgründer Sergey Brin verheiratet. Die 38-Jährige ist reich. Aber außerhalb Kaliforniens völlig unbekannt.