Kaum Bewegung in Richtung Mietpreisbremse

"Mein persönlicher Zugang ist, dass wir das Ganze etwas gesamthafter sehen müssen und uns nicht nur auf die Richtwertmieten, die in manchen Bereichen, insbesondere natürlich Wiens, schon ein Thema sind, klar, konzentrieren müssen, sondern doch das etwas breiter sehen", meinte Brunner.

Eine rasche Lösung zeichnet sich also vorerst noch nicht ab. Wenn die Regierung tatenlos bleibt, können die an die an die Inflation gekoppelten Richtwertmieten für neu abgeschlossene Verträge ab April laut aktueller Gesetzeslage um weitere 8,6 Prozent angehoben werden, nachdem sie schon im Vorjahr um fast 6 Prozent gestiegen sind. Für neu abgeschlossene Verträge gilt die Erhöhung ab April, für bereits bestehende Verträge ab Mai. Auch Kategoriemieten gehen ohne Einigung ab Juli weiter um 5 Prozent nach oben.

Zeitdruck bis 1. April

Die Regierung könnte das noch per Gesetz verhindern, steht dafür aber unter großem Zeitdruck. Mit regulären Sitzungsterminen geht sich das bis zum 1. April nicht mehr aus.

In Summe gibt es in Österreich Zahlen der Arbeiterkammer (AK) zufolge rund 376.000 Richtwert-Mietwohnungen (davon etwa 273.000 in Wien). Dabei geht um Mietverträge in Altbauten, die nach 1994 abgeschlossen wurden. Weiters bestehen etwa 135.000 Kategoriemietverträge (davon 127.000 in Wien), das sind Altbaumieten von vor 1994. Die AK will auch eine Mietpreisbremse für die bundesweit rund 500.000 Haushalte (davon etwa 150.000 in Wien) mit indexierten, freien Mieten.

"Zum Thema Mieten wurde genug diskutiert, jetzt ist es Zeit zu handeln", kritisierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die Aussagen des Finanzministers in der "ZiB2". Die Regierung Nehammer müsse endlich den von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vorgeschlagenen Mietpreisstopp für alle Mietwohnungen in ganz Österreich aufgreifen. Die SPÖ will laut Wohnbausprecherin Ruth Becher Erhöhungen für Richtwert-, Kategorie- und frei vermietete Wohnungen und Geschäftsräume von KMU bis Ende 2025 aussetzen. Danach sollen die Mieten jährlich um maximal 2 Prozent steigen dürfen. Letztlich müssten ihrer Meinung nach "alle Mietwohnungen in den Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes kommen (Universalmietrecht) und damit auch preisreguliert werden".