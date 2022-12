Sind die Mieten bald unleistbar?

Just zu Jahresende erwartet viele Mieter eine unangenehme Nachricht: Die Mieten steigen schon wieder an. Dass die Betriebskosten unter anderem auf Grund der Energiekrise erhöht werden mĂŒssen, ist noch leicht nachzuvollziehen. Doch warum steigt auch die Nettomiete an? Immo Ressortleiterin Sandra Baierl erklĂ€rt die GrĂŒnde dafĂŒr, wie es weiter gehen wird und was man dagegen tun kann.

Außerdem erzĂ€hlt Elke Hanel-Torsch, Landesvorsitzende der Mietervereinigung Wien, was die grĂ¶ĂŸten Unklarheiten bei Mietern sind, wie oft eine Mieterhöhung ungerechtfertigt ist und worauf man ganz genau achten sollte.