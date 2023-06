Reform: "Täter sollen sich nicht mit Ehrungen brüsten können"

"Aus Verantwortung für Österreich", so heißt das Regierungsprogramm der türkis-grünen Regierung. Das bedeute auch, "einen verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit zu pflegen", sagt Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler.

"Besonders perfide" sei es, so Kogler, dass bei Ehrungen und staatlichen Anerkennungen auch Nationalsozialisten bedacht worden seien. "Jene, die auch nur vom Schreibtisch aus dem Rassenwahn den intellektuellen Unterbau gegeben haben, haben auch den Grundstein für die NS-Zeit geliefert."

Kogler und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wollen deshalb die Möglichkeit schaffen, die Ehrungen wieder abzuerkennen.

Kogler will damit einen "Kulturwechsel" beginnen. Das Verhalten der Ausgezeichneten soll künftig beurteilt werden - sollte es dem Wesen der Ehrung widersprechen, so werde diese aberkannt werden. "Täter sollen sich nicht mit Ehrungen brüsten können", so Kogler.

Der "Lückenschluss" sei notwendig, so Edtstadler. Bis 17. Juli geht das Gesetz in Begutachtung. Ein Ehrenzeichen entspricht der "Anerkennung von herausragenden Leistungen für Österreich", eine ausgezeichnete Person müsse Vorbild sein, so die Ministerin weiter und stellt einen Vergleich an.

"Es ist wie der Meistertitel für den Fußballspieler, der Nobelpreis für einen Wissenschafter - deshalb müssen Ehrenzeichen auch geschützt werden."

"Ein Ehrenzeichen ist keine Momentaufnahme"

Der Anlassfall für die Reform ist der Fall Hans Globke. "Er hat bei den Nürnberger Rassengesetzen mitgeschrieben", führt Edtstadler aus. "Er hätte niemals ein Ehrenzeichen verliehen bekommen dürfen" und: "Nazis oder Kinderschänder dürfen keine Ehrenzeichen bekommen."

Globke war Deutscher - ein Aberkennungsfall eines österreichischen Staatsbürgers sei Edtstadler - auf Nachfrage - derzeit nicht bekannt. Im Sport gibt es, so Kogler, "mindestens einen Fall", in dem es jetzt zu Konsequenzen im Nachhinein kommen könnte. Namen nennen will er nicht.

Das Gesetz derzeit sieht nicht vor, dass Ehrenzeichen aberkannt werden können - posthum und ex lege, also dem Verlust von Rechtswegen her, da das Organ, das verliehen hat, darlegen muss, warum das Ehrenzeichen aberkannt wurden. Drei Gesetze würden nun zusammengeführt, so die Verfassungsministerin.