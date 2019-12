Missbrauchsvorwurf: Urteil gegen Olympiasieger heute erwartet

Der nächste Zeuge ist ein junger Mann. Als er neun Jahre alt war, hat Seisenbacher ihn trainiert. Er sagt aus, dass er damals etwas ungewöhnliches wahrgenommen hätte.

"Es gab komische Situationen, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Im Schlafsack hat es Bewegungen gegeben, die komisch für mich waren. Ich habe das als kleines Kind aber nicht einordnen können", sagt der Mann. Zugetragen haben soll sich die "komische" Situation im Rahmen eines Trainigslagers in Wien.

Richter: "Was hat das mit dem Schlafsack zu tun?"

Zeuge: "Ich wusste, da passiert irgendwas mit einer anderen Person. Ich habe aber nur Seisenbacher im Schlafsack wahrgenommen." Am nächsten Tag habe der Mann das mutmaßliche Opfer gesehen und es sei ihm aufgefallen, dass die Frau sehr schlecht aussah. Eine zweite, ähnliche Situation soll sich in Güssing abgespielt haben. "Ich erzählte es am nächsten Tag einem Freund. Peter hörte das und sagte, dass ich träume. Es waren komische Bewegungen im Schlafsack. Ich dachte, das war ein Spiel."