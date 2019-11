Seisenbacher-Prozess: „So einer hatte das nicht notwendig“

Doch warum dann die Flucht in die Ukraine kurz vor dem Prozessstart 2016? Sein Sohn kam kurz nach dem Prozesstermin zur Welt. Das wollte er auf keinen Fall verpassen, sagt sein Anwalt Bernhard Lehofer. Und außerdem: „Er hat mit den stärksten Männern der Welt gekämpft. Er war nie einer, dem es an Frauen gemangelt hat. Er passt in keiner Weise in das Schema von jemandem, der sich an Kindern vergreift. Das passt nicht zu ihm. So einer wie er hatte das nicht notwendig.

Seisenbacher hatte einige Beziehungen. Auch eine zu einer 16-Jährigen. Diese Beziehung war freiwillig, das bestätigt auch die heute erwachsene Frau. „Es war eine geheime Beziehung“, sagt Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig. „Alle meine Beziehungen waren geheim“, erklärt Seisenbacher. Er war damals „um die 40. Aber ich habe mich jung gefühlt.“