Seisenbacher: Anklagebank statt Olympia-Thron

Wenn Peter Seisenbacher am Montag in den Großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien geführt wird, werden viele Augen auf ihn gerichtet sein. Neben den zahlreichen Medienvertretern werden rund 60 Gerichtskiebitze jedes Wort des Ex-Judokas verfolgen. Sie mussten sich vorab anmelden. Wer seine Platzkarte nicht bis spätestens 9 Uhr abgeholt hat, hat Pech. Die Karten werden weitergegeben. Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß.

Es ist der denkmalgeschützte Ort, in dem seit zwei Jahren der Buwog-Prozess rund um den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser verhandelt wird. Seisenbacher wird sich hier zum ersten Mal zu den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben werden, äußern. „Alles, was er zu sagen hat, wird er am Montag vor Gericht sagen“, sagt sein Anwalt Bernhard Lehofer. Zuvor werde man sich nicht dazu äußern.