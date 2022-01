Karner: "Ein Innenminister darf kein Weichspüler sein"

Zum Asylrecht: Werden Sie die harte Linie der ÖVP beibehalten?

Es ist keine harte, sondern eine konsequente Linie. 2021 hatten wir bis November rund 35.000 Asylanträge, für das gesamte Jahr werden wir in die Nähe von 40.000 kommen: eine sehr, sehr hohe Zahl. Der größte Teil davon aus Syrien, der zweitgrößte aus Afghanistan. Österreich leistet sehr viel und ist europaweit das Land mit der zweithöchsten Zahl an Afghanen pro Einwohner. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht zu einer Überforderung der Bevölkerung kommt. Nächste Woche gibt es auf Initiative von Griechenland, Polen, Litauen und Österreich eine Außengrenzschutzkonferenz in Litauen. Einen Monat später werden wir eine Rückführungskonferenz in Wien abhalten. Damit sich Menschen, die gar keine Chance auf Asyl haben, nicht auf den weiten Weg nach Österreich machen.

Es gibt derzeit viel illegale Schlepperei wie man an den zufälligen Aufgriffen in Österreich sieht.

Da muss ich heftig widersprechen. Das ist kein Zufall, sondern Knochenarbeit, dass im letzten Jahr 400 dieser sehr professionell agierenden Schlepper gefasst wurden. Die Exekutive leistet sehr gute Arbeit, aber da muss noch mehr getan werden.