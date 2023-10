Karner attackiert Kickl: "Hassprediger und Sicherheitsrisiko"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) war am Sonntag in der ORF-Pressestunde zu Gast. Fragen zum Attacke auf den Stadttempel in Wien wich er aus, FPÖ-Chef Herbert Kickl attackierte er scharf.

Die Situation in Israel habe natürlich auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Europa, sagt Karner eingangs. "Die Situation in Österreich ist sensibel und herausfordernd." Nach den Terroranschlägen in Frankreich und Belgien erhöhte Österreich auch deshalb die Terrorwarnstufe auf Stufe 2.

Was die Erhöhung der Warnstufe jedenfalls nicht verhinderte: In der Nacht auf Samstag haben Jugendliche die Fahne Israels am Wiener Stadttempel in der Seitenstettengasse im 1. Bezirk heruntergerissen. Ein Mädchen, das daneben stand, schrie "pui-pui-pui" und imitierte Schüsse mit einem Maschinengewehr - Richtung Synagoge.