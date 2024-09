Karl Nehammer: "Flut ist nicht für politisches Kleingeld geeignet"

© Kurier / Juerg Christandl Kanzler Karl Nehammer beim Interview mit dem KURIER im Kanzleramt

Bei Ihren direkten Duellen mit den anderen Spitzenkandidaten im ORF ist aufgefallen, dass sie grundsätzlich sehr ruhig argumentiert haben. Außer bei der Auseinandersetzung mit SPÖ-Chef Andreas Babler. Da ist es sehr emotionell geworden. Ist er für Sie eine Reizfigur oder sind es seine Themen? In dem Fall war es so, dass tatsächlich sehr leidenschaftlich über die Inhalte diskutiert worden ist, über die Frage, wo sich Österreich positioniert. Ob der Wohlfahrtsstaat mit einer 32-Stunden-Woche erhalten werden kann oder ob Leistung etwas wert ist.

Aber grundsätzlich gibt es eine Gesprächsbasis mit den Sozialdemokraten? So gut wie mit allen anderen Parteien. Nach diesem ORF-Duell waren viele der Meinung, sie können sich nicht vorstellen, dass diese beiden Parteien nach der Wahl zusammenfinden werden. Oder dass diese beiden Parteichefs auch miteinander können. Also ich sehe es nicht auf der persönlichen Ebene. Man muss in einem Wahlkampf zeigen, wofür man steht und wofür man nicht steht. Ich habe aus meiner Perspektive heraus einfach klar gemacht, was die christlich-soziale Politik der Volkspartei im Vergleich zu einem sozialistischen, zentralistischen und kollektivistischen Denken ist. In der christlich-sozialen Politik steht der Mensch, das Individuum im Vordergrund und nicht das Kollektiv.

Im Gegensatz dazu war das Duell mit Herbert Kickl eher sachlich. Der FPÖ-Chef hat da versucht, Ihnen gegenüber teilweise auch verbindlich zu sein. Hat sich da im Wahlkampf an Ihrer Abgrenzung gegenüber Kickl etwas geändert? Es hat jeder seinen Stil, wie er in so eine Auseinandersetzung geht. Andreas Babler war sehr aggressiv, sehr polemisch. Herbert Kickl hat es auf eine andere Art und Weise versucht. Das ist aber jedem selbst überlassen. Was ich mir gewünscht habe, ist, dass sich die Wählerinnen und Wähler ein Bild machen konnten, wofür der eine steht und wofür der andere. Deswegen ist es mir wichtig, darzustellen, dass es durchaus vernünftige Kräfte in der FPÖ gibt, aber mit Herbert Kickl, der ständig in einer Verschwörungstheorie verfangen ist, ist es nicht möglich, eine verantwortungsvolle und tragfähige Regierung zu bilden.

Wobei zuletzt einige in der FPÖ versucht haben, Gemeinsamkeiten mit der ÖVP aufzubauen. Etwa beim Thema Migration wurde vorgeschlagen, gemeinsam eine Festung Österreich zu bauen. Was sagen Sie dazu? Das zeigt genau, was der große Unterschied ist zwischen der Volkspartei und der Freiheitlichen Partei. Die FPÖ lebt sehr von Angstbildern und davon, dass sie komplexe Themen sehr einfach auflöst. Tatsächlich sind wir uns einig im Ziel, die illegale Migration zu bekämpfen, der Weg dorthin funktioniert aber nicht mit irgendwelchen Festungsgedanken und einer Situation, die Österreich benachteiligen würde. Wir sind ein Tourismus- und Exportland, da würde eine Abschottung Arbeitsplätze vernichten.

In der Wahlauseinandersetzung ist die wirtschaftliche Zukunft Österreichs ein zentrales Thema geworden. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze dazu. Mehrere Wirtschaftsexperten fordern ein Sparpaket, Sie sind nicht dieser Meinung. Warum? Wir haben sehr wohl gesagt, wie wir ein neues Budget gestalten wollen. Da kommt das Thema Sparsamkeit und Effizienz natürlich vor. Es geht um die Gestaltung des Budgets, dass man sich jedes Jahr die Ressorts anschaut, wo es Einsparungsmöglichkeiten gibt. Oder dass wir das Fördersystem in Österreich so hinterfragen, ob es möglich ist, Garantien und Steuergutschriften statt Direktförderungen zu geben, um das Budget zu entlasten.

Es geht aber auch um die Einnahmen. Deswegen müssen wir auch stimulierend für die Wirtschaft agieren. Da habe ich auch von der Vergrößerung des Kuchens gesprochen, wofür ich sehr kritisiert worden bin. Weil viele der Meinung sind, dass das in der momentanen wirtschaftlichen Lage nicht möglich ist. Genau deswegen braucht es ja auch Gegenmaßnahmen. Auf der einen Seite einen sorgsamen Umgang mit dem Budget, aber auf der anderen Seite auch Freiräume, damit investiert wird. Ohne Wirtschaftswachstum werden wir es nicht schaffen. Da geht es auch darum, herauszuheben, dass Österreich ein Land von fleißigen Arbeitnehmern ist, die bereit sind, mehr zu leisten. Und unsere Aufgabe ist es, diese Mehrleistung in Form von Überstunden steuerfrei zu stellen.

Die Flut hat das Thema Klimawandel in den Fokus gerückt. Zuletzt gab es im Kampf dagegen immer mehr Differenzen zwischen Türkis und Grün. Hat da die Flut etwas geändert? Die Ereignisse rund um das Hochwasser sind am wenigsten geeignet, parteipolitisches Kleingeld zu wechseln. Man hat gesehen, dass Böden nach diesem Starkregen mit 400 Liter Regen pro Quadratmeter nicht mehr aufnahmefähig sind. Etwa im Wienerwald – und der ist nicht versiegelt. Man sieht aber, dass wir uns auf das Thema Starkregen noch viel stärker einstellen müssen. Wir müssen Maßnahmen setzen wie noch mehr Hochwasserschutz oder Renaturierung. Die Volkspartei war nie gegen Renaturierung. Wir haben uns nur dagegen gewehrt, dass diese aus Brüssel verordnet wird und auf die österreichischen Gegebenheiten keine Rücksicht genommen wird. Für die Grünen ist Renaturierung auch, dass keine überregionalen Straßen mehr gebaut werden. Wie sieht es da in einer kommenden Regierung aus, in der die ÖVP wieder vertreten ist? Ganz anders. Die Investition in die Infrastruktur ist die Zukunftsinvestition für die kommenden Generationen. Das vernünftige Investieren in Straßenprojekte ist genauso wichtig wie das Investieren in den Schienenverkehr. Auch die Autos der Zukunft brauchen eine Straße.