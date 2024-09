Hochwasserschutz vs. Renaturierung: Was steckt hinter Wirbel um Plakolm?

"Zielsetzung der Grünen, Maßnahmen zurückzubauen"

Im Interview mit Puls24 erklärte Plakolm, es gebe "große Fragezeichen", wie das Renaturierungsgesetz in punkto Hochwasserschutz auszulegen sei. "Weil das ist streng genommen auch eine Baumaßnahme, die an den Flüssen und Bächen vorgenommen wurde in den letzten Jahrzehnten. So etwas wollen wir selbstverständlich nicht rückbauen. Wenn man die Renaturierung so auslegt, wie es, glaube ich, die Zielsetzung der grünen Kolleginnen und Kollegen ist, dann müssten solche Maßnahmen zurückgebaut werden."

Bedeutet Renaturierung das Ende für den Hochwasserschutz, der an vielen Stellen Österreichs Schlimmeres verhindern konnte?