Die größten Skandale von Ex-Außenministerin Karin Kneissl

Von der FPÖ nominiert, war Karin Kneissl von Dezember 2017 bis Juni 2019 Österreichs Außenministerin. Was macht die Ex-Politikerin und -Journalistin heute? Unter anderem Lobby-Arbeit für Russlands Präsident Wladimir Putin, den sie als "intelligentesten" und "perfekten Gentleman" bezeichnet.

Mittlerweile lebt Kneissl nicht nur in Russland, sondern ist auch Stammgast im russischen Staatsfernsehen. Und am Donnerstag trat sie auf russische Einladung per Videoschaltung beim UN-Sicherheitsrat in New York auf. Dort warnte sie als "Analytikerin" vor den Auswirkungen westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine für Europa und lobte die ungarische Regierung als "einsame Stimme in Europa".