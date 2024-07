Kneissl in Russlands Diensten? Auftritt im UNO-Sicherheitsrat sorgt für Diskussion

Auf russische Einladung ist Österreichs Ex-Außenministerin Karin Kneissl am Donnerstag im Sicherheitsrat der Vereinten Nation in New York aufgetreten. Die Ex-Politikerin, die aus Russland per Video zugeschalten war, warnte vor den Auswirkungen westlicher Waffenlieferungen an die Ukraine für Europa. Im österreichischen Außenministerium sah man den Auftritt im Zusammenhang mit einem "Sommerloch" in Russland.