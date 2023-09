Kneissl als Tierretterin in Russland im Einsatz

Putin tanzte auf Kneissls Hochzeit

Kneissl war von 2017 bis zum Ibiza-Skandal 2019 Österreichs von der FPÖ nominierte Außenministerin. Einen Posten im Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Rosneft, den sie hatte, gab sie im Mai des Vorjahres auf. Nichtsdestotrotz fiel sie auch nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs mit russlandfreundlichen Aussagen auf.

Kritiker sehen sie ganz im Dienste der russischen Propaganda stehen. Sie hatte Russlands Präsident Wladimir Putin nicht nur 2018 zu ihrer Hochzeit in die Steiermark eingeladen, sondern ihn auch mehrmals persönlich getroffen. Kneissl hatte nach ihrer Amtszeit Österreich verlassen, ging nach Frankreich und dann in den Libanon. Sie dürfte heute aber auch ihre Zeit teils in Russland verbringen. In ihrer Zeit in Österreich lebte Kneissl in Seibersdorf bei Wien mit Enten und Hunden.