Internationale Betroffenheit nach Moskau-Anschlag

Es sei eine "koordinierte, klare und entschlossene Haltung" der Länder in der Region gegen Terror erforderlich, schrieb der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi , am Samstag, auf X.

Balchi bezeichnete den Islamischen Staat (IS) als eine Gruppe "in den Händen von Geheimdiensten, die darauf abzielt, den Islam zu diffamieren". Erst am Donnerstag hatte die Terrormiliz einen Anschlag in der südafghanischen Stadt Kandahar für sich reklamiert. Die Stadt gilt mit dem Wohnsitz des Taliban-Führers Haibatullah Achundsada als religiöses und politisches Machtzentrum.

Der IS ist mit einem regionalen Ableger auch im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan aktiv und steht im Konflikt mit den islamistischen Taliban, die bei ihrer erneuten Machtübernahme vor zweieinhalb Jahren Sicherheit versprochen hatten.

Die Terrormiliz IS hatte den Anschlag bei Moskau Freitagabend für sich reklamiert, wie das IS-Sprachrohr Amak im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen meldete. Mehr als 115 Menschen kamen dabei ums Leben.