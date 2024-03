Russland: IS will für Anschlag in Konzerthalle verantwortlich sein

In der Crocus City Hall in der Stadt Krasnagorsk starben am Freitagabend 40 Menschen, über 146 Menschen seien verletzt worden, so die Behörde laut der Agentur Interfax. Russlands zentrales Ermittlungskomitee nahm ein Verfahren wegen eines mutmaßlichen "Terrorakts" auf. Der Islamische Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Die Gruppe schrieb am Freitag im Onlinedienst Telegram, IS-Kämpfer hätten "eine große Zusammenkunft ... am Rande der russischen Hauptstadt Moskau" angegriffen. In der Erklärung des IS hieß es weiter, die Angreifer hätten sich "sicher in ihre Stützpunkte zurückgezogen".

Die russische Nationalgarde erklärte, sie sei am Tatort und fahnde nach den Tätern. Zudem würden Personen in Sicherheit gebracht. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen um ihre Leben rannten.