Kanzlerfamilie in den Medien, das geht zu weit

Emotionale Antwort

Auf die Frage, ob nicht die Kanzler-Ehefrau (die auch den Kanzler-Berater Kai Diekmann, Ex-Bild-Chefredakteur, ausgesucht haben soll) eine zu große Rolle spiele, reagiert die Ministerin – das einzige Mal im einstündigen Gespräch – emotional: „Also ich halte das Schlaglicht, das da plötzlich nicht nur auf Politiker, sondern auch auf Ehepartner oder gar Kinder fällt, für völlig verfehlt. Es hat eine Dimension erreicht, die ich nicht in Ordnung finde. Man sagt als Politiker Ja zu diesem Job und weiß, was das bedeutet. Aber keiner von uns will, dass auch die Familie in dieses politische Spiel gerät, das geht zu weit.“