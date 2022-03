Frauenministerin Raab: "Die Quote allein ist kein Allheilmittel"

Die SPÖ spricht von "Showpolitik“ was LEA betrifft und von Intransparenz – spricht sich stattdessen für mehr Kinderbetreuungsplätze aus.

Es gibt konstruktive Kritik und es gibt Fundamentalopposition. Diese Aussagen fallen für mich unter Letzteres. Etwas zu kritisieren, noch ehe es begonnen hat, das ist für mich unverständlich. Ich verstehe nicht, wie man etwas gegen die zusätzliche Stärkung von Mädchen und Frauen haben kann. Es braucht die Unterstützung auf allen Ebenen – ob das Aus- und Weiterbildung ist bis hin zu Frauen, die Unterstützung brauchen, weil sie Opfer von Gewalt, Diskriminierung oder Sexismus geworden sind.

Sie können der Quote nichts abgewinnen. Gleichzeitig nimmt der Anteil an Frauen in Führungsposition nur langsam zu. Welche Wege gibt es Ihrer Meinung nach, um dem Ungleichgewicht beizukommen?

Wir haben eine verpflichtende Quote in den Aufsichtsräten staatsnaher Betriebe. Erstmals in der Zweiten Republik haben wir dort mehr weibliche als männliche Aufsichtsräte. Ich habe immer gesagt, dass die Quote allein kein Allheilmittel ist. Ich als Frauenministerin bin natürlich immer dafür, dass mehr Frauen in Führungsfunktionen kommen. Wir müssen insgesamt gesamtgesellschaftlich an der Gleichstellung arbeiten.