Raab über Feminismus: "Begrifflichkeiten derzeit nicht am wichtigsten"

KURIER: Sie können dem Begriff des Feminismus nichts abgewinnen. Würden Sie sich als emanzipierte Frau bezeichnen und wenn ja, warum?

Susanne Raab: Ja, sicher. Ich bin der Meinung, dass jede Frau das Lebensmodell wählen soll, das für sie das beste ist. Da gehört es dazu, eine selbstbewusste und unabhängige Frau zu sein. Ich selbst sehe mich auch als Kämpferin für Frauenrechte und für die Gleichstellung von Mann und Frau. Am wichtigsten ist derzeit aber nicht die Frage nach Begrifflichkeiten, sondern wie wir Frauen in der Corona-Krise bestmöglich unterstützen können.

Gibt es insbesondere im beginnenden zweiten Corona-Jahr Gründe, den Weltfrauentag zu begehen?

Der Weltfrauentag hat jedes Jahr seine Berechtigung, damit das Bewusstsein für die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter gestärkt wird. Wie vieles steht dieser Tag heuer natürlich im Schatten von Corona und wie wir weltweit Frauen in der Krise helfen können. Entscheidend wird aber auch sein, was wir in den restlichen 364 Tagen für die Frauen zustande bringen.

Sie sind als Ministerin mit den Agenden für Frauen, Gleichstellung, Integration, Familie und Jugend betraut. Warum brauchen Frauen eine eigene politische Vertretung – Männer aber nicht?

So lange in Sachen Gleichstellung noch so viel zu tun ist, braucht es einfach ein eigenes Frauenministerium. Ich freue mich, dass ich hier in verantwortungsvoller Position meinen Teil beitragen kann, die Situation für Frauen in Österreich weiter zu verbessern.