Raab: Automatisches Pensionssplitting bei Kindern soll kommen

Die Regierung will mit dem automatischen Pensionssplitting nun offenbar Ernst machen. Wer gemeinsame Kinder hat, soll die Pensionsbeiträge künftig aufteilen, kündigten Frauenministerin Susanne Raab ( ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober ( Grüne) am Samstag an. Anschober hatte sich diese Frage zuletzt noch offen gelassen.

Derzeit ist das Pensionssplitting nur freiwillig und nur mit gemeinsamen Kindern möglich. Im Regierungsprogramm stehen nun zwei Reformvarianten nebeneinander: ein automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen Kindern (mit einer einmaligen, zeitlich befristeten Ausnahme) und ein freiwilliges Splitting für alle Paare. Ersteres wollte die ÖVP, zweiteres die Grünen. Sozialminister Anschober hatte zuletzt gemeint, welche Variante kommen werde, sei noch nicht hundertprozentig geklärt.

Genaues Modell wird noch erarbeitet

Frauenministerin Raab hat nun am Samstag im Ö1-Mittagsjournal die Einführung eines automatischen Pensionssplittings angekündigt, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind. "Wir werden das automatische Pensionssplitting einführen", sagte Raab. Wenn ein Elternteil arbeite und sich der andere Elternteil um die Kindererziehung kümmere, dann solle der Berufstätige seine Pensionsansprüche teilen. Ein genaues Modell werde aber erst erarbeitet. Offen ist demnach etwa, wie etwa Patchworkfamilien erfasst werden.

Das Sozialministerium bestätigte das auf APA-Anfrage. "Die im Regierungsübereinkommen angekündigten Formen des Pensionssplittings schließen sich nicht aus", so Sozialminister Anschober am Samstag in einer Aussendung. Beide Varianten "erweitern den Ist-Stand jedenfalls und bieten Modelle für diverse Formen von Lebensrealitäten und somit bessere Absicherungen für Frauen". Ein genaues Modell werde nun anhand internationaler Beispiele erarbeitet.