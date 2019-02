HPV: Impfaktion gegen unterschätztes Krebsrisiko

14 Sexualpartner hat ein junger Mensch im Durchschnitt bis er eine fixe Beziehung eingeht, weiß Michaela Klein, Gynäkologin und Krebshilfe-Burgenland Vizepräsidentin, aus Studien. Infektionen mit dem Humanpathogenen Papillom-Virus (kurz HPV) gehören dabei zu den häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Vier von fünf Personen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV. „Es ist eine Erkrankung, die nicht nur Frauen, sondern auch Männer betrifft“, sagt Klein. Gesundheitslandesrat Norbert Darabos ( SPÖ), die Krebshilfe Burgenland sowie der Präsident der Apothekerkammer Burgenland, Dieter Schmid, haben am Montag in Bad Sauerbrunn die neue Impfkampagne des Landes präsentiert.

„Ziel dieser Aktion ist es, mit der HPV-Impfung Schutz vor zahlreichen Krebserkrankungen zu bieten – und das schon präventiv in jungen Jahren“, sagt Darabos. Der Impfstoff wird billiger angeboten in der Hoffnung, dass möglichst jeder Burgenländer diese Impfung in Anspruch nehmen kann.