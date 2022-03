Startschuss für große Wiener Frauenbefragung

„Man kommt vom Spital nachhause, ist dann Mutter und Partnerin. Man ist am Boden zerstört und weiß gar nicht mehr, wo man die Kraft herkriegt.“ So hat Astrid S. als Krankenpflegerin in einer Notambulanz den Corona-Alltag erlebt.

Teilweise sei das Personal in der angespannten Phase der Pandemie von Patienten bespuckt worden. „Ich wünsche Ihnen Corona“, habe sie nicht nur einmal gehört. Ihr Hauptwunsch für die Zukunft ist darum „mehr Respekt“.

Astrid S. ist eine von sechs Wienerinnen, die Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) am Dienstag für den Startschuss der Wiener Frauenbefragung zu einer Gesprächsrunde eingeladen hat, um über ihre Erfahrungen in den vergangenen zwei Jahren zu sprechen.