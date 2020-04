Kurz im Oster-Interview: "Bin einfach hundertprozentig sicher, dass wir richtig handeln"

Wie fühlt es sich persönlich an, wenn man den Österreichern über das Fernsehen ausrichtet, dass sie jetzt zuhause bleiben müssen? Hat man da nicht auch ein komisches Gefühl, weil es so ganz abseits aller unserer Werte ist?

Ja, natürlich ist das alles weit weg, von dem, was wir uns normalerweise erwarten, und natürlich hätte ich mir vor einigen Monaten nie gedacht, dass wir Ausgangsbeschränkungen für alle haben und wochenlang das Land de facto stillsteht. Es ist auch nicht angenehm, solche Maßnahmen zu verkünden, von denen man weiß, dass sie verheerende Folgen für die Wirtschaft haben werden. Wir konnten so tausenden Menschen das Leben retten. Und insofern ist unser Weg der richtige. Wir müssen ihn konsequent fortsetzen. Dann bin ich überzeugt, dass wir besser aus der Krise herauskommen als andere Staaten, dass wir gemeinsam viele Leben retten werden. Man kann einen Weg immer dann konsequent gehen, wenn man überzeugt davon ist, dass es der richtige ist. Und in dieser Frage bin ich mir einfach zu einhundert Prozent sicher, dass wir das richtige getan haben und das richtige tun.

Geben Sie uns einen Einblick in die Entscheidungsfindung hinter den Kulissen. Wer sitzt denn da hinter den großen Türen im Bundeskanzleramt, aus denen Sie zu den Pressekonferenzen herauskommen? Wird da heftig gestritten, haben Sie dann das letzte Wort?

Heftige Diskussionen sind es Gott sei Dank nicht, sondern wir haben sehr ähnliche Meinungen. Es gibt einen sehr guten Austausch innerhalb der Regierung und auch mit den Experten. Aber natürlich hat man als Regierungschef dann eine Gesamtverantwortung und muss dann am Ende auch Entscheidungen in die eine oder andere Richtung treffen. Was wichtig war und auch mir sehr geholfen hat, war, dass wir sehr früh mit Staatschefs anderer Länder geredet haben, die früher vom Virus heimgesucht worden waren, die gut durch die Krise gekommen sind, um deren Anregungen anzunehmen. Ich glaube, dass war einer der wesentlichen Vorteile für unser Land, dass wir auf Staaten wie Japan, Singapur oder Südkorea gehört haben und nicht auf den Mainstream in Europa gewartet haben. Dadurch haben wir gleich zu Beginn wertvolle Zeit gewonnen, die andere Länder auch nicht mehr aufholen können. Bei einem exponentiellen Wachstum ist es wichtig, dass man möglichst schnell agiert, und das haben wir Gott sei Dank gemacht. Diese Woche, als wir entschieden haben, dass Schulen, Geschäfte, Universitäten und alles andere zuzusperren, die war sicher keine leichte. Damals hatten viele das Problem und die Tragweite ja gar nicht so mitbekommen. Und das war schon eine sehr herausfordernde Woche, mit der Notwendigkeit, andere zu überzeugen. Aber es hat sich ausgezahlt.

Wie funktioniert das in der Praxis? Sie schauen sich an, welche Länder betroffen sind, und rufen dann dort mal den Regierungschef an?

Ganz genau. Der erste, der mich sehr hellhörig gemacht hat, war Israels Regierungschef Bibi Netanyahu, der mich in eindrücklichen Telefonaten davor gewarnt hat, ihr unterschätzt das alle in Europa, und prüfe das sehr genau. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir das bis ins Detail angesehen habe und asiatische Regierungschefs aber auch Außenminister oder auch Unternehmenschefs um ihre Erfahrungen gebeten habe. In dieser Phase ist mir und meinem Team sehr rasch klar geworden, dass wir sehr schnell und sehr restriktiv handeln müssen. Das war damals in Europa und Österreich noch umstritten. Wir wussten ja auch nicht, ob wird das politisch durchbringen und ob die Bevölkerung das mitträgt. Und jetzt sehen wir sinkende Infektionszahlen, in Westeuropa sogar am besten. Aber das heißt überhaupt noch nicht, dass wir es geschafft haben. Das Virus wird uns noch monatelang begleiten, aber wir haben zumindest einmal das Schlimmste verhindert und eine Basis, auf der wir aufbauen können. Es wird nicht funktionieren, das Licht aufzudrehen und so zu tun, als wäre nie etwas gewesen. Aber so behutsam wie möglich und schrittweise können wir versuchen, uns in die neue Normalität vorzuwagen. Und das war vermutlich die noch größere Herausforderung als zu Beginn der Krise.