WKO-Präsident Mahrer: "Reden wir endlich über Herden-Kreativität"

Was macht Sie da so sicher?

Sehen Sie sich nur die regionale Vernetzung von Einkaufsplattformen in Österreich an. Wenn wir ständig über Herden-Immunität reden, dann sollten wir endlich auch über Herden-Kreativität reden. Die gibt es nämlich in Europa. Sie muss nur vernetzt werden. Dabei hilft die Digitalisierung natürlich enorm. Ich glaube an dieses rot-weiß-rote Comeback, an die unternehmerische Innovationskraft im Sinne Schumpeters und ich sehe förmlich die Möglichkeit des Trampolin vor uns, das unsere Wirtschaft auch wieder hochkatapultiert.

Führt das Trampolin auch zu einer Re-Industrialisierung?

Es ist klar, dass wir jedenfalls mehr Europa sehen werden in der industriellen Produktion als bisher. Dafür gibt es Gründe: die Stärkung des Heimmarktes Europa, die Unabhängigkeit von internationalen Anbietern in Schlüsselindustrien und das Wissen um die Verwundbarkeit von Lieferketten. Die Digitalisierung hilft uns gerade, die Regionalität besser zu managen und uns zu vernetzen. Das heißt: Die Welt wird ein globales Dorf bleiben, aber es wird zu Verschiebungen entlang der Produktionsketten kommen.