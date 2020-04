Coronavirus: Haimbuchner plädiert für "Reindustrialisierung"

Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor?

Es geht um existenzsichernde Maßnahmen und darum, dass den Unternehmern nachhaltig geholfen wird. Der Unternehmer hat nichts davon, wenn der Kredit für zwei oder drei Monate gestundet wird, er aber dann im vierten Monat alle Raten zurückzahlen muss. Es muss gesetzliche Moratorien geben, denn sonst wird die Stundung zum Bumerang. Da sind auch die Banken gefragt, die Regularien zu hinterfragen, damit die Wirtschaft nicht total krachen geht.

Haben Sie Bedenken, dass die heimische Wirtschaft "total krachen geht“?

In einer vernetzten Welt hängt Österreichs Wirtschaft mit jener der EU, der USA und Chinas eng zusammen. Es hängt maßgeblich davon ab, wie es den anderen Volkswirtschaften geht. Österreichs Regierung muss so ehrlich sein und sagen: Am Dienstag nach Ostern wird die Situation nicht eine gänzlich andere sein. Die Wirtschaft, die Bevölkerung muss wissen, bis wann die Einschränkungen so zu akzeptieren sind, weil die Experten dazu raten.