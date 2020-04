PflegerInnen gesucht: Stelzer lässt sie notfalls einfliegen

Für jene Pflegebedürftigen, denen aufgrund der Reisebeschränkungen die Pflegerin oder der Pfleger abhandenkommt, werden individuell diverse Alternativen geprüft. Bei einfacheren Fällen können mobile Dienste, eventuell in Kombination mit Angehörigen, einspringen. Für Personen, bei denen zwar ein zeitintensiver Betreuungs-, aber kein allzu großer Pflegebedarf gegeben ist, will das Land Ersatzeinrichtungen schaffen. Überwiegt der Pflegebedarf, soll es trotz der derzeit herrschenden Zurückhaltung Aufnahmen in Heimen geben. Ziel sei es aber, so lange wie möglich zu Hause pflegen zu können, so Gerstorfer.