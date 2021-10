Kanzler erwartet Debatte über Atomkraftförderung bei EU-Gipfel

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) erwartet beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel eine Diskussion über die Förderung von Atomkraft. Das Thema werde aufkommen, sagte Schallenberg am Mittwoch im Hauptausschuss des Nationalrats in Wien. "Unsere Position ist glasklar", so der Kanzler, Atomkraft sei nicht als nachhaltige Energie zu betrachten. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) rechnet auch damit, dass der Konflikt mit Polen beim Gipfel Thema wird.