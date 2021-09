Warum Dänemark plötzlich Vorbild ist

Degressives Arbeitslosengeld

55 Prozent vom letzten Nettolohn erhalten Arbeitslose derzeit in Österreich. In Dänemark sind es weit über 70 Prozent. Grund für SPÖ und FPÖ, im Zuge der Arbeitsmarktreform auf die vergleichsweise hohe Netto-Ersatzrate der Skandinavier zu verweisen und auf eine Erhöhung dieser zu pochen.

Die ÖVP kann dem dänischen Modell indes aus anderen Gründen etwas abgewinnen: Das Modell ist degressiv, sieht also zu Beginn der Arbeitslosigkeit eine in Relation hohe Nettoersatzrate vor, die im Laufe von fünf Jahren sukzessive auf 50 Prozent der Nettoersatzrate fällt. „Unter 55 Prozent der Nettoersatzrate wird das Arbeitslosengeld nicht sinken, dazu haben wir uns bekannt“, sagt ÖVP-Klubchef August Wöginger jüngst im KURIER anlässlich der Arbeitslosengeldreform. Von dem Modell erhofft man sich einen stärkeren Anreiz, schneller und aktiver einen Job anzunehmen.