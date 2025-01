ÖVP-Minister Schallenberg ist wieder Kanzler: Was er darf und was er plant

© APA/GEORG HOCHMUTH

Der Außenminister will, wenn er am Freitag mit der Fortführung der Regierungsgeschäfte betraut wird, so schnell wie möglich Gespräche auf EU-Ebene führen. Was er als Interims-Kanzler sonst noch tun darf.