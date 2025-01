Kogler zu Blau-Schwarz: "Größte Wählertäuschung der Zweiten Republik"

Noch-Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler äußerte sich gestern Abend in den sozialen Netzwerken zur aktuellen Lage rund um eine mögliche blau-schwarze Regierung unter einem Kanzler Herbert Kickl - und geht dabei besonders mit der ÖVP hart ins Gericht: "Einen Wahlkampf zu führen, um einen Volkskanzler Kickl zu verhindern und dann am Absatz umzukehren und ihn zum Kanzler zu machen, da geht sich einiges nicht aus."

Die Aktion sei die "wohl größte Wählertäuschung der Zweiten Republik", so Kogler. Die Abfolge der Ereignisse der vergangenen Tage - erst der Ausstieg der Neos aus den Koalitionsverhandlungen, dann das Aus der Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ - sei "unfassbar, ungeheuerlich, unwürdig und im Ergebnis unverantwortlich". SPÖ und Neos hätten "Verhandlungstaktiken an den Tag legen sollen, damit am Schluss nicht genau so etwas übrigbleibt".

Kurzum: "Das Ergebnis ist fatal und wäre verhinderbar gewesen."