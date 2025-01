Van der Bellen gibt heute bekannt, wer Interims-Kanzler werden soll

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wie angekündigt noch diese Woche einen Interims-Kanzler ernennen. Wer es wird, soll am Mittwoch bekanntgegeben werden. Beste Chancen darauf soll der bereits einmal als Kurzzeit-Kanzler eingesprungene Außenminister Alexander Schallenberg haben. Am Dienstag wollte man sich in der Präsidentschaftskanzlei dazu aber nicht äußern. Der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird sein Amt am Freitag zurücklegen.